رئيس الوزراء الياباني يجري محادثة هاتفية مع الرئيس الأمريكي

أخبار اليابان

واشنطن (رويترز) - قال بيان للبيت الأبيض إن الرئيس الأمريكي جو بايدن تحدث مع رئيس الوزراء الياباني سوغا يوشيهيدي يوم الاثنين وأثنى عليه لاستضافته الناجحة للألعاب الأولمبية وإجراءات الصحة العامة التي سمحت بإقامتها.

وأكد بايدن أيضا دعم الولايات المتحدة لاستضافة اليابان للألعاب البارالمبية التي تبدأ في 24 أغسطس/ آب.

وذكر البيان أن ”الرئيس بايدن أشاد بأداء جميع الرياضيين وسلط الضوء على نجاح الرياضيين اليابانيين والأمريكيين“ ، مشيرا إلى ”إجراءات الصحة العامة المتخذة حتى يتمكن الرياضيون الأولمبيون من التنافس في أفضل تقاليد الروح الأولمبية“.

سوغا، حليف مهم لبايدن في صد سلوك الصين الحازم المتزايد، عانى من تراجع في الدعم المحلي وسط تسارع عدوى فيروس كورونا.

أظهر مسح يوم الاثنين أن التأييد لرئيس الوزراء كان أقل من 30٪ للمرة الأولى منذ توليه منصبه في سبتمبر/ أيلول من العام الماضي.

ومع ذلك، أظهرت استطلاعات الرأي التي أجرتها صحيفة يوميوري في عطلة نهاية الأسبوع أن 64٪ من المستطلعين سعداء بتنظيم الألعاب، مقابل 28٪ عارضوا ذلك.

أقيمت الألعاب في ظل إعلان حالة الطوارئ في طوكيو، وكانت معظم الملاعب خالية من المتفرجين بسبب مخاوف من فيروس كورونا.

التقى وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين بمستشار الأمن القومي الياباني، تاكيو أكيبا، في واشنطن في وقت سابق يوم الاثنين، وأكد كلاهما على أهمية التحالف بين الولايات المتحدة واليابان في الحفاظ على ”منطقة المحيطين الهندي والهادئ الحرة والمفتوحة“وفقا للبيان.

وقال إن البلدين تعهدا ”بالحفاظ على حرية الملاحة والتحليق والاستخدامات القانونية الأخرى للبحر في بحر الصين الجنوبي وما وراءه“.

كما شدد بلينكين وأكيبا على أهمية الحفاظ على السلام والاستقرار في مضيق تايوان وأشارا إلى أهمية التعاون الثلاثي بين الولايات المتحدة واليابان وكوريا الجنوبية لمواجهة التحديات، بما في ذلك نزع الأسلحة النووية من شبه الجزيرة الكورية.

وذكر بيان لاحق للبيت الأبيض أن جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي لبايدن، التقى أيضًا مع أكيبا وناقشا مجموعة من القضايا الأمنية، بما في ذلك التحدي الصيني، والأمن الاقتصادي والتكنولوجي”.

(شارك في التغطية ديفيد برونستروم وتيموثي أهمان ومحمد زرغام ؛ شارك في التغطية ساكورا موراكامي في طوكيو، تحرير كريستوفر كوشينج وسونيا هيبستيل، النص الأصلي باللغة الإنكليزية)



رئيس الوزراء الياباني سوغا يوشيهيدي يلقي كلمة في مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس الأمريكي جو بايدن في حديقة الورود بالبيت الأبيض في واشنطن، الولايات المتحدة، 16 أبريل/ نيسان، 2021. رويترز / توم برينر.



الرئيس الأمريكي جو بايدن يتحدث في البيت الأبيض بواشنطن يوم الجمعة. تصوير: جوناثان إرنست - رويترز.