عدد مشاهدي أولمبياد طوكيو في أمريكا ينخفض إلى النصف مقارنة مع دورة 2012

أخبار اليابان





من ليزا ريتشواين

لوس انجليس (رويترز) - أظهرت بيانات (إن.بي.سي يونيفرسال) التابعة لشركة كومكاست كورب أن عدد مشاهدي أولمبياد طوكيو، الذي خيّمت عليه جائحة كوفيد-19، في الولايات المتحدة انخفض إلى حوالي نصف جمهور أولمبياد لندن عام 2012.

وأضافت الشركة في بيان أن عدد مشاهدي الحدث الذي استمر 17 يوما خلال وقت الذروة على شبكة (إن.بي.سي) والمنصات الرقمية ومنها خدمة بيكوك للبث سجل 15.5 مليون مشاهد، وهو أقل عدد لمشاهدي دورة الألعاب الصيفية منذ أن بدأت (إن.بي.سي) في نقل الحدث عام 1988.

وذكر متحدث باسم (إن.بي.سي) أن هذا الإجمالي جاء انخفاضا من عدد مشاهدي أولمبياد لندن الصيفي عام 2012 على التلفزيون والمنافذ الإلكترونية والذي سجل 31.1 مليون مشاهد، وكذلك عدد مشاهدي دورة ريو دي جانيرو عام 2016 الذي بلغ 26.7 مليون.

والمقارنات مع الدورات السابقة غير دقيقة، نظرا لاختلاف المناطق الزمنية وانتشار جائحة كورونا، فضلا عن قلة خيارات البث في الماضي.

وتمتلك (إن.بي.سي) الحقوق الإعلامية للأولمبياد في الولايات المتحدة حتى عام 2032. ومن المقرر إقامة دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في بكين في فبراير شباط 2022.

(إعداد ياسمين حسين للنشرة العربية - تحرير مصطفى صالح)

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