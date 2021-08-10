أدنوك وفرتيجلوب تبيعان الأمونيا إلى ادميتسو اليابانية

أخبار اليابان

دبي (رويترز) - قالت شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) يوم الثلاثاء إنها اتفقت بالشراكة مع فرتيجلوب على بيع الأمونيا الزرقاء إلى ادميتسو في اليابان لاستخدامها في عمليات التكرير والبتروكيماويات.

وأضافت أن البيع يرتكز إلى الجهود المشتركة التي أُعلن عنها في الآونة الأخيرة لتعزيز التعاون الصناعي بين الإمارات واليابان. ويأتي أيضا عقب بيع أول شحنات أمونيا زرقاء إماراتية إلى ايتوتشو.

(تغطية صحفية سعيد أزهر - إعداد معتز محمد للنشرة العربية)

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