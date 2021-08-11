حقائق-إصابات كورونا العالمية تتجاوز 203.84 مليون والوفيات 4 ملايين و485087
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(رويترز) - أظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 203.84 مليون نسمة أصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى أربعة ملايين و485087.
وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر كانون الأول 2019.
وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات:
الدول والمناطق إجمالي الوفيات عدد الإصابات المؤكدة
الولايات المتحدة 616596 36121465
الهند 428682 31998158
البرازيل 563562 20177757
روسيا 347025 6491288
فرنسا 112318 6310933
المملكة المتحدة 130503 6117540
تركيا 52313 5942271
الأرجنتين 107962 5029075
كولومبيا 122601 4843007
إسبانيا 82125 4627770
- وفيما يلي قائمة بأكثر الدول العربية من حيث عدد الإصابات وترتيبها في القائمة الإجمالية:
الدول وترتيبها عدد الوفيات عدد الإصابات
21 - العراق 19336 1732298
37 - الأردن 10148 779019
41 - المغرب 10404 701325
42 - الإمارات 1982 695519
45 - تونس 21025 612867
46 - لبنان 7948 572401
47 - السعودية 8357 535176
* المصدر: يعتمد إحصاء رويترز على بيانات وزارات الصحة والمسؤولين الحكوميين حتى الساعة 22:00 بتوقيت جرينتش.
(إعداد أمل أبو السعود للنشرة العربية)
(c) Copyright Thomson Reuters 2021. Click For Restrictions -
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