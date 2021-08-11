المؤشر نيكي يرتفع 0.57% في بداية تعاملات طوكيو

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رجل يضع كمامة للوجه يسير أمام لوحة إلكترونية تعرض مؤشرات البورصة في طوكيو يوم 11 مايو أيار 2021. تصوير: إيساي كاتو - رويترز.
رجل يضع كمامة للوجه يسير أمام لوحة إلكترونية تعرض مؤشرات البورصة في طوكيو يوم 11 مايو أيار 2021. تصوير: إيساي كاتو - رويترز.

طوكيو (رويترز) - ارتفع المؤشر نيكي القياسي في بداية التعاملات في بورصة طوكيو للأوراق المالية يوم الأربعاء.

وزاد نيكي 0.57 في المئة مسجلا 28045.84 نقطة، في حين ارتفع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.57 في المئة ليصل إلى 1947.28 نقطة.

(إعداد أمل أبو السعود للنشرة العربية)

(c) Copyright Thomson Reuters 2021. Click For Restrictions -
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رويترز