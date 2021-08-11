اتحاد: انخفاض مبيعات السيارات في الصين 12% في يوليو

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بكين (رويترز) - أظهرت بيانات للقطاع يوم الأربعاء أن مبيعات السيارات في الصين انخفضت 11.9 بالمئة في يوليو تموز مقارنة مع نفس الشهر قبل عام.

وكشفت بيانات اتحاد مصنعي السيارات في الصين أن المبيعات الإجمالية في أكبر سوق للسيارات في العالم بلغت 1.86 مليون سيارة في يوليو تموز.

وحافظت مبيعات المركبات التي تعمل بالطاقة الجديدة، منها السيارات الكهربائية التي تعمل بالبطاريات والهجينة التي تعمل بالبنزين والكهرباء والمركبات التي تعمل بخلايا وقود الهيدروجين، على زخمها القوي، لتقفز 164.4 بالمئة مع بيع 271 ألف مركبة الشهر الماضي.

ويوسع مصنعو مركبات الطاقة الجديدة، مثل نيو وإكس بنغ وبي.واي.دي، قدرات التصنيع في الصين، متشجعين بترويج حكومي لسيارات أقل تلويثا للبيئة لخفض تلوث الهواء.

وباعت تسلا الأمريكية لصناعة السيارات الكهربائية 8621 سيارة كهربائية مصنعة في الصين وصدرت 24 ألفا و347 سيارة الشهر الماضي.

(إعداد معتز محمد للنشرة العربية)

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