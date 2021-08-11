الدولار يتحرك صوب ذروة العام قبل بيانات التضخم

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سنغافورة (رويترز) - استقر الدولار الأمريكي عند مستوى يقل قليلا عن ذروة العام الجاري مقابل اليورو يوم الأربعاء ولامس ذروة خمسة أسابيع مقابل الين قبل بيانات التضخم الأمريكية مع احتمال أن يضغط معدل تضخم مرتفع على مجلس الاحتياطي الاتحادي لتقليص سياسات التحفيز.

وحظي الدولار بدفعة من بيانات الوظائف القوية في الولايات المتحدة الأسبوع الماضي وتصريحات مسؤولين بمجلس الاحتياطي بشأن تقليص مشتريات السندات وزيادة أسعار الفائدة في نهاية المطاف في وقت أبكر من أماكن أخرى.

وأدت مكاسب على مدار ست جلسات أمام اليورو لنزول العملة الموحدة لأقل مستوى لها منذ أواخر مارس آذار يوم الثلاثاء. وسجل اليورو نحو 1.1718 دولار في الجلسة الآسيوية ويقترب من أقل مستوى لهذا العام عند 1.1704 دولار.

وسجل مؤشر الدولار 92.193 وهو أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع مقتربا من ذروة 2021 عند 93.439.

وقد تحدد بيانات التضخم ما إذا كان الدولار سيختبر هذه المستويات المرتفعة ومن المحتمل أن تؤجج قراءة قوية تكهنات رفع أسعار الفائدة وتقدم دعما، بينما تكبح قراءة منخفضة مفاجئة هذه التوقعات.

وواصلت العملة اليابانية الخسائر التي مُنيت بها على مدار خمس جلسات متتالية، ونزلت قليلا إلى 110.69 ين مقابل الدولار في التعاملات المبكرة وهو أدنى مستوى منذ يوليو تموز.

ولامس الدولار أيضا أعلى مستوى في أسبوعين مقابل الجنيه الإسترليني عند 1.3820 دولار وسجل أعلى مستوى في شهر عند 0.9234 فرنك سويسري.

(إعداد هالة قنديل للنشرة العربية - تحرير معتز محمد)

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