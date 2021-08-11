أسهم اليابان تغلق مرتفعة ليوم رابع بفضل أرباح الشركات والعوائد الأمريكية

أخبار اليابان





طوكيو (رويترز) - أغلقت الأسهم اليابانية على ارتفاع يوم الأربعاء للجلسة الرابعة على التوالي، بمساعدة أرباح قوية أعلنتها بريدجستون وشركات أخرى، بينما تلقى قطاع البنوك الدعم من ارتفاع عوائد السندات الأمريكية.

وصعد المؤشر نيكي 0.65 بالمئة إلى 28070.51 نقطة، وهو أول إغلاق فوق مستوى 28 ألف نقطة منذ 16 يوليو تموز، بيد أنه قد يواجه مقاومة عند نحو 28300 نقطة من الاتجاه المائل للنزول للمؤشر منذ منتصف يونيو حزيران.

وربح المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.92 بالمئة إلى 1954.08 نقطة، وبلغ أيضا أعلى مستوى منذ منتصف يوليو تموز، في ظل دعم أرباح إيجابية للمعنويات.

وقفز سهم بريدجستون 5.35 بالمئة بفضل أرباح فصلية قوية وتوقعات إيجابية للأرباح السنوية.

وتصدر سهم توهو زنك، بارتفاعه 12.69 بالمئة، قائمة الأسهم الرابحة على المؤشر نيكي بعد أن زادت الشركة توقعاتها لأرباح عام كامل.

وارتفع سهم أولفاك 6.95 بالمئة لأعلى مستوى في ثلاث سنوات بعد أن حققت شركة صناعة أجهزة تفريغ الهواء نموا قويا وأعلنت رفع توزيعات الأرباح.

وصعد سهم بيرسول هولدينجز لتقديم خدمات العمالة سبعة بالمئة بفضل أرباح فصلية قوية مفاجئة وخطة لزيادة التوزيعات.

وربحت البنوك 2.61 بالمئة إذ ارتفعت عوائد السندات الأمريكية لأعلى مستوى في شهر بعد أن أقر مجلس الشيوخ الأمريكي مشروع قانون ضخم للبنية التحتية. وأسهم البنوك اليابانية شديدة الارتباط بالعوائد الأمريكية بسبب استثماراتها الكبيرة في الدين الأمريكي.

ونزل سهم مجموعة سوفت بنك 1.76 بالمئة، ليخفق في الحفاظ على مكاسب مبكرة حققها عقب إعلان الشركة عن أرباحها وبعد أن قال الرئيس التنفيذي ماسايوشي سون إنه سيعلق الاستثمارات في الصين مع ترقبه لتطورات حملة تشنها الجهات التنظيمية على شركات التكنولوجيا.

(إعداد معتز محمد للنشرة العربية - تحرير هالة قنديل)

(c) Copyright Thomson Reuters 2021. Click For Restrictions -

https://agency.reuters.com/en/copyright.html