وزير الصحة الروسي: لقاح (سبوتنيك في) الروسي فعال بنسبة 83% في مقاومة سلالة دلتا

أخبار اليابان





موسكو (رويترز) - ذكر وزير الصحة الروسي ميخائيل موراشكو يوم الأربعاء أن لقاح (سبوتنيك في) الذي تنتجه بلاده للوقاية من كوفيد-19 فعال بنسبة 83 بالمئة في مقاومة سلالة دلتا المتحورة من فيروس كورونا، وهي نسبة تقل عن التوقعات السابقة.

وأنحت السلطات باللائمة في زيادة الإصابات بفيروس كورونا في يونيو حزيران ويوليو تموز على سلالة دلتا الأشد عدوى وممانعة السكان في التطعيم على الرغم من إتاحة الجرعات على نطاق واسع.

وكانت الشركة المطورة للقاح قالت في يونيو حزيران إنه فعال بنحو 90 في المئة في الوقاية من دلتا.

ونقلت وكالة تاس للأنباء عن موراشكو قوله ”أحدث النتائج تظهر أن الفعالية في حدود 83 في المئة“.

وقال ألكسندر جينتسبورج، مدير معهد جاماليا الذي طور اللقاح، يوم الأربعاء في مقابلة مع صحيفة إزفيستيا إن (سبوتنيك في) آمن وفعال في مقاومة سلالات فيروس كورونا جميعها.

وأقرت روسيا، التي يسكنها نحو 144 مليون نسمة، أربعة لقاحات مُنتجة محليا. وسجلت قرابة 6.5 مليون إصابة منذ بداية الجائحة.

(إعداد علي خفاجي للنشرة العربية - تحرير سها جادو)

(c) Copyright Thomson Reuters 2021. Click For Restrictions -

https://agency.reuters.com/en/copyright.html