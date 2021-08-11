إصابات كورونا في الصين تؤثر على قطاع الخدمات والسفر والضيافة

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بكين (رويترز) - بدأت القيود الاجتماعية الأشد صرامة التي تفرضها الصين لمكافحة أحدث موجة من مرض كوفيد-19، والتي دخلت أسبوعها الرابع الآن وانتشرت في أكثر من عشر مدن، تؤثر سلبا على قطاع الخدمات لاسيما السفر والضيافة في ثاني أكبر قوة اقتصادية في العالم.

وكانت الصين قد أحجمت عن فرض إغلاق كامل في المدن الكبرى مثلما فعلت في الأيام الأولى لتفشي كوفيد-19 في إقليم هوبي وذلك لتجنب إصابة اقتصادها بشلل كامل.

وقال محللون في مجموعة سيتي في مذكرة بحثية يوم الأربعاء ”أدت الموجة الحالية إلى معاودة فرض قدر كبير من تدابير التباعد الاجتماعي الأشد صرامة وهو ما سيضر بدرجة كبيرة بقطاعات النقل والسياحة وغيرهما من الخدمات“.

وأضافوا ”نتوقع الآن أن يتأجل الانتعاش الكامل لقطاع الخدمات إلى الربع الأخير“ من العام الجاري.

وأعلنت السلطات الصينية رصد 83 إصابة محلية جديدة في العاشر من أغسطس آب ليرتفع إجمالي عدد الإصابات الجديدة في الأسبوع الأخير إلى 583.

وسجلت الصين إجمالا 94080 إصابة بفيروس كورونا منذ ظهور الجائحة في مدينتها ووهان في أواخر 2019.

(إعداد منير البويطي للنشرة العربية - علي خفاجي)

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