نادال ينسحب من بطولة سينسناتي على الملاعب الصلبة بسبب إصابة في القدم

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(رويترز) - تعرضت استعدادات رفائيل نادال لأمريكا المفتوحة للتنس لانتكاسة أخرى بعد انسحاب اللاعب الإسباني من بطولة سينسناتي للأساتذة على الملاعب الصلبة المقررة الأسبوع المقبل بسبب آلام مستمرة في قدمه اليسرى المصابة.

وأبعدت الإصابة نادال الحاصل على 20 لقبا في البطولات الأربع الكبرى عن بطولة ويمبلدون وأولمبياد طوكيو هذا العام ولعبت دورا في خروجه المفاجئ من الدور الثالث في بطولة واشنطن المفتوحة الأسبوع الماضي.

كما أعلن يوم الثلاثاء انسحابه من بطولة تورونتو للأساتذة.

وينضم اللاعب الإسباني إلى عدد من الأسماء البارزة التي أعلنت انسحابها من بطولة سينسناتي ومن بينهم نوفاك ديوكوفيتش وروجر فيدرر وسيرينا وليامز وصوفيا كينين.

وقال نادال إنه يتعامل مع هذه الإصابة المزعجة منذ عام 2005، وعادت لتطارده في رولان جاروس هذا العام حيث خسر أمام البطل ديوكوفيتش في الدور قبل النهائي قبل أن يقرر الابتعاد عن بطولتين من أكبر مسابقات العام.

وتقام أمريكا المفتوحة بين 30 اغسطس آب و12 سبتمبر أيلول.

(إعداد أشرف حامد للنشرة العربية)

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