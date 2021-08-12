نيشيكوري ينسحب من بطولة تورونتو للأساتذة بسبب إصابة في الكتف

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تورونتو (رويترز) - أصبح الياباني كي نيشيكوري أحدث المنسحبين من بطولة تورونتو للتنس للأساتذة يوم الأربعاء بسبب إصابة في الكتف.

وكان من المقرر أن يتقابل نيشيكوري، وصيف البطل على الملاعب الصلبة في نسخة 2016 من البطولة المقامة في كندا، مع المصنف السابع البولندي هوبرت هوركاتش في الدور الثاني يوم الأربعاء لكنه انسحب بسبب آلام في الكتف الأيمن.

وقال نيشيكوري في بيان "يؤسفني إعلان انسحابي من مباراتي اليوم. الكتف الأيمن يؤلمني بشدة ولا أرغب في المجازفة.

"سأركز على التعافي والعودة في أسرع وقت للمباريات".

وسيصعد هوركاتش للدور الثالث بدون لعب حيث سيلتقي مع الجورجي نيكولوز باسيلاشفيلي.

ويأتي انسحاب نيشيكوري المفاجئ بعد انسحاب رفائيل نادال المصنف الرابع عالميا يوم الثلاثاء بسبب آلام مستمرة في قدمه اليسرى المصابة.

وأبعدت الإصابة نادال الحاصل على 20 لقبا في البطولات الأربع الكبرى عن بطولة ويمبلدون وأولمبياد طوكيو هذا العام ولعبت دورا في خروجه المفاجئ من الدور الثالث في بطولة واشنطن المفتوحة الأسبوع الماضي.

(إعداد أشرف حامد للنشرة العربية)

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