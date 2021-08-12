تباطؤ نمو التضخم يرفع المؤشرين داو جونز واس اند بي في بورصة وول ستريت إلى مستويات قياسية

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نيويورك (رويترز) - أغلق كل من المؤشرين داو جونز الصناعي وستاندرد اند بورز 500 في بورصة وول ستريت عند مستوى قياسي مرتفع يوم الأربعاء بعد أن أشارت بيانات إلى أن نمو التضخم في الولايات المتحدة ربما وصل إلى ذروته، بينما سجلت القطاعات المرتبطة بالنمو الاقتصادي مكاسب في أعقاب تمرير مشروع قانون ضخم للبنية التحتية.

وأنهى داو جونز جلسة التداول مرتفعا 221.22 نقطة، أو 0.63 بالمئة، إلى 35485.89 نقطة في حين صعد المؤشر ستاندرد اند بورز 500 القياسي 10.90 نقطة، أو 0.25 بالمئة، ليغلق عند 4447.70 نقطة.

لكن المؤشر ناسداك المجمع أغلق منخفضا 23.91 نقطة، أو 0.16 بالمئة، إلى 14764.18 نقطة.

(اعداد وجدي الالفي للنشرة العربية)

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