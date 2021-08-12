زلزال قوي يهز الفلبين ولا أنباء عن أضرار كبيرة

أخبار اليابان

مانيلا (رويترز) - قالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية إن زلزالا قويا شدته 7.1 درجة وقع قبالة سواحل الفلبين يوم الخميس، في الوقت الذي رُفعت فيه تحذيرات أولية من احتمال وقوع موجات مد عاتية (تسونامي) ولم ترد أنباء عن إصابات بشرية أو أضرار مادية كبيرة.

وأضافت الهيئة أن الزلزال وقع على عمق 65.6 كيلومتر، وكان مركزه مدينة دافاو بجنوب شرق بحر الفلبين.

وقال ريكاردو جالاد مدير الهيئة الوطنية لمكافحة الكوارث في الفلبين إنها لم تتلق أي بلاغات عن إصابات بشرية أو أضرار كبيرة.

وقالت الهيئة الوطنية الأمريكية للأرصاد الجوية وهيئة إدارة الطوارئ في هاواي إنه لا يوجد خطر حدوث موجات تسونامي على الساحل الغربي الأمريكي أو في هاواي.

(إعداد مصطفى صالح للنشرة العربية)

(c) Copyright Thomson Reuters 2021. Click For Restrictions -

https://agency.reuters.com/en/copyright.html