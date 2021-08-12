انشطار سفينة ترفع علم بنما بعد جنوحها في شمال اليابان

أخبار اليابان





طوكيو (رويترز) - قال خفر السواحل الياباني إن سفينة مسجلة في بنما جنحت في شمال اليابان واصطدمت بالأرض ثم انشطرت إلى نصفين مما أدى إلى تسرب نفط منها.

وأضاف أن الحادث لم يسفر عن إصابات بين طاقمها المؤلف من 21 فردا، بينما تمت السيطرة على تسرب النفط دون وجود مؤشرات على أنه وصل إلى الشاطيء.

كانت السفينة "كريمزون بولاريس" التي تزن 39910 أطنان تحمل رقاقات خشبية عندما جنحت صباح يوم الأربعاء في ميناء هاتشينوهي. ونجحت السفينة في تحرير نفسها، لكنها فشلت في الابتعاد بسبب سوء الطقس وانتهى بها الأمر إلى الرسو على بعد أربعة كيلومترات خارج الميناء.

وذكر خفر السواحل أن السفينة التي كانت في نهاية رحلة من تايلاند انشطرت إلى نصفين في وقت مبكر يوم الخميس. وشوهدت بقعة زيت بطول 5.1 كيلومتر وعرض كيلومترا تقريبا في وقت لاحق من يوم الخميس، لكن قوارب الدورية اتخذت إجراءات لاحتوائها.

وقال المتحدث باسم خفر السواحل إن شطري السفينة لم يتحركا وتراقبهما قوارب الدورية عن كثب، مضيفا أنه لم يطرأ أي تغير واضح على الوضع حتى وقت متأخر من النهار.

(إعداد مروة سلام للنشرة العربية - تحرير منير البويطي)

(c) Copyright Thomson Reuters 2021. Click For Restrictions -

https://agency.reuters.com/en/copyright.html