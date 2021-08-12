اليابان تطالب مئات الآلاف بإخلاء بيوتهم مع هطول أمطار غزيرة على جزيرة كيوشو

أخبار اليابان

طوكيو (رويترز) - قالت السلطات يوم الخميس إنها طالبت مئات آلاف السكان في مناطق ناجازاكي ومناطق أخرى في جزيرة كيوشو بجنوب غرب اليابان بإخلاء بيوتهم تفاديا للفيضانات واحتمالات حدوث انهيارات أرضية بسبب الأمطار الغزيرة.

أصدرت هيئة الأرصاد الجوية اليابانية التحذيرات مع تحرك جبهة أمطار في اتجاه الغرب فوق الجزيرة.

وأظهرت لقطات مصورة بثتها القناة التلفزيونية الإخبارية العامة (إن.إتش.كيه) شوارع غمرتها المياه في بعض المناطق وأنهارا على وشك الفيضان مع هطول أمطار أعلى من المعدل المعتاد في شهر أغسطس آب خلال 48 ساعة فقط.

وأصدرت السلطات أمر إخلاء من المستوى الخامس، وهو أعلى مستوى، في بعض المناطق بوسط كيوشو منبهة السكان لاتخاذ إجراء عاجل لحماية أنفسهم.

(إعداد محمد محمدين للنشرة العربية - تحرير مروة سلام)

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