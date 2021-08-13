جاكوبس الفائز بذهبيتين في أولمبياد طوكيو لن ينافس مرة أخرى حتى 2022

أخبار اليابان





ميلان (رويترز) - قال العداء الإيطالي لامونت مارسيل جاكوبس الفائز بذهبيتين في أولمبياد طوكيو يوم الخميس إنه لن ينافس مرة أخرى حتى 2022.

وردا على سؤال من أحد متابعيه على انستجرام بشأن موعد المسابقة التالية كتب العداء الإيطالي "2022".

وتتبقى خمسة لقاءات للدوري الماسي هذا الموسم من بينها النهائي في زوريخ في الثامن والتاسع من سبتمبر أيلول.

وقال وكيل أعمال جاكوبس لرويترز إن العداء الإيطالي لا يعاني من أي إصابات أو مشاكل صحية.

وأضاف "يأتي القرار لأن جاكوبس بذل مجهودا كبيرا جدا بالفعل هذا العام. قدم كل ما لديه لذا الإصرار على مواصلة المنافسة قد يتسبب في إصابة".

وبات جاكوبس من مفاجآت ألعاب طوكيو بعد أن أصبح أول إيطالي يفوز بسباق 100 متر وسجل رقما أوروبيا خلال 9.80 ثانية رغم أنه لم يحقق زمنا يقل عن عشر ثوان حتى هذا العام.

كما لعب دورا في الفوز بسباق التتابع أربعة في 100 متر ليكمل ثنائية مذهلة.

(إعداد أشرف حامد للنشرة العربية)

(c) Copyright Thomson Reuters 2021. Click For Restrictions -

https://agency.reuters.com/en/copyright.html