كاراباز بطل الأولمبياد يقود دراجة مطلية بالذهب في سباق إسبانيا

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(رويترز) - سيقود الإكوادوري ريتشارد كاراباز الفائز بلقب منافسات الدراجات على الطرق في أولمبياد طوكيو دراجة مطلية بالذهب في سباق إسبانيا احتفالا بإنجازه الأولمبي.

وكشف فريق إنيوس جريناديرز الذي يدافع كاراباز عن ألوانه عن الدراجة الجديدة يوم الخميس قبل انطلاق السباق الكبير مطلع الأسبوع المقبل.

وقدم كاراباز، الذي سبق له الفوز بسباق إيطاليا، هجوما مذهلا قرب النهاية ليحرز ذهبية منافسات الدراجات على الطرق في أولمبياد طوكيو في حلبة فوجي للسيارات.

وأصبح كاراباز ثاني رياضي فقط من الاكوادور يفوز بذهبية أولمبية بعد جيفرسون بيريز في سباق المشي لمسافة 20 كيلومترا في ألعاب أتلانتا 1996.

وسيكون كاراباز واحدا من ثلاثة متسابقين بارزين في فريق إنيوس في سباق إسبانيا مع الكولومبي إيجان بيرنال والبريطاني آدم ييتس.

(إعداد أشرف حامد للنشرة العربية)

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