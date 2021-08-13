إيقاف أوجاه الحاصل على فضية أولمبية بعد سقوطه في اختبار منشطات

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(رويترز) - أعلنت وحدة النزاهة التابعة للاتحاد الدولي لألعاب القوى يوم الخميس إيقاف العداء البريطاني تشيجيندو أوجاه مؤقتا بسبب انتهاكات مزعومة للوائح المنشطات في أولمبياد طوكيو.

وكان أوجاه ضمن الفريق البريطاني الحاصل على فضية سباق التتابع أربعة في 100 متر للرجال في الألعاب.

كما أعلنت وحدة النزاهة إيقاف ثلاثة رياضيين آخرين هم البحريني الصادق ميخو في سباق 1500 متر ومتسابق دفع الجلة الجورجي بينيك أبراميان والعداء الكيني مارك أوتينو أودهيامبو.

وقالت الوحدة في بيان إن مختبرا للكشف عن المنشطات في طوكيو أبلغها بعد انتهاء الألعاب بأن عينة أوجاه جاءت إيجابية بعد اختبار خضع له خلال الألعاب.

وأشار المختبر إلى وجود مواد محظورة رياضيا.

وإذا تأكد سقوطه في اختبار المنشطات فان ميداليات الفريق البريطاني للتتابع ستكون في خطر.

وقالت وحدة النزاهة "ننتظر الآن انتهاء الاجراءات ضد الرياضيين المذكورين أعلاه والتي ستحدد ما إذا كانت هناك أي انتهاكات للوائح المنشطات وما هي العواقب (إن وجدت) التي يجب فرضها فيما يتعلق بالألعاب الأولمبية".

(إعداد أشرف حامد للنشرة العربية)

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