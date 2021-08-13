حقائق- إصابات كورونا العالمية تتجاوز 205.2 مليون والوفيات 4 ملايين و506583
أخبار اليابان
- English
- 日本語
- 简体字
- 繁體字
- Français
- Español
- العربية
- Русский
(رويترز) - أظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 205.2 مليون نسمة أصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى أربعة ملايين و506583.
وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر كانون الأول 2019.
وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات:
الدول والمناطق إجمالي الوفيات عدد الإصابات المؤكدة
الولايات المتحدة 618175 36361507
الهند 429669 32077706
البرازيل 565748 20245085
روسيا 348632 6534791
فرنسا 112439 6370429
المملكة المتحدة 130701 6179506
تركيا 52565 5996224
الأرجنتين 108388 5052884
كولومبيا 122953 4852323
إسبانيا 82320 4660473
- وفيما يلي قائمة بأكثر الدول العربية من حيث عدد الإصابات وترتيبها في القائمة الإجمالية:
الدول وترتيبها عدد الوفيات عدد الإصابات
21 - العراق 19466 1751176
37 - الأردن 10173 780542
41 - المغرب 10607 720256
42 - الإمارات 1992 698166
45 - تونس 21220 616764
46 - لبنان 7958 576550
47 - السعودية 8378 536693
* المصدر: يعتمد إحصاء رويترز على بيانات وزارات الصحة والمسؤولين الحكوميين حتى الساعة 22:00 بتوقيت جرينتش.
(إعداد مصطفى صالح للنشرة العربية)
(c) Copyright Thomson Reuters 2021. Click For Restrictions -
https://agency.reuters.com/en/copyright.html