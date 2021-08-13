تقارير: ألعاب طوكيو البارالمبية ستقام بدون جمهور

أخبار اليابان



حارس أمن يرتدي قناعًا وقائيًا، وسط تفشي مرض فيروس كورونا، يمر بجوار رمز دورة الألعاب البارالمبية قيد التثبيت في الاستاد الوطني، المكان الرئيسي لدورة طوكيو للألعاب البارالمبية في طوكيو، اليابان، 10 أغسطس/ آب 2021. رويترز/ كيم كيونغ هون.

طوكيو (رويترز) - ذكرت وسائل إعلام محلية يوم الجمعة أن دورة الألعاب البارالمبية في طوكيو ستقام في الغالب بدون جمهور، حيث لا تزال العاصمة اليابانية تخضع لحالة الطوارئ وسط تصاعد في حالات الإصابة بفيروس كورونا.

اتفق المنظمون في وقت متأخر من يوم الخميس على تقييد عدد المتفرجين في أحداث الألعاب البارالمبية، المقرر أن تبدأ يوم 24 أغسطس/ آب، على غرار الألعاب الأولمبية التي انتهت في 8 أغسطس/ آب والتي أقيمت بدون جمهور في غالبية المنافسات، حسبما ذكرت صحيفة يوميوري، نقلاً عن مصادر الألعاب.

وقالت الصحيفة إن الملاعب البارالمبية في شيزوؤكا بوسط اليابان ستقتصر على عدد المتفرجين لأقل من 5000 شخص. وأضافت أن المنظمين ما زالوا يفكرون في دعوة أطفال المدارس إلى المنافسات.

(من إعداد غرفة أخبار طوكيو؛ تحرير كريستوفر كوشينغ، النص الأصلي باللغة الإنكليزية)