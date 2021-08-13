البريطانية كونتا تنسحب من بطولة مونتريال للتنس للإصابة

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(رويترز) - قال منظمو بطولة كندا المفتوحة للتنس إن البريطانية جوهانا كونتا انسحبت من مواجهة كوكو جوف في دور الستة عشر بسبب إصابة في الركبة.

وتشارك كونتا في بطولة لأول مرة منذ فوزها بلقب نونتجهام المفتوحة في يونيو حزيران.

واضطرت اللاعبة البالغ عمرها 30 عاما للانسحاب من بطولة ويمبلدون بعد إصابة أحد أعضاء فريقها بفيروس كورونا ثم غابت عن أولمبياد طوكيو لإصابتها بالعدوى.

وفي عودتها في مونتريال تأهلت كونتا إلى الدور الثاني بعد انسحاب الصينية تشانغ شواي لإصابة في الساق ثم قلبت تأخرها بمجموعة إلى فوز على إيلينا سفيتولينا المصنفة الثالثة في الدور الثاني لتتأهل لمواجهة جوف.

وتأتي البطولة استعدادا لانطلاق بطولة سينسناتي يوم الاثنين ثم أمريكا المفتوحة في 30 أغسطس آب.

(إعداد شادي أمير للنشرة العربية)

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