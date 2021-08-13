لماذا يعتبر ضريح” ياسوكوني“ رمزًا مثيرًا للجدل وعلامة بارزة في النزاعات الدبلوماسية اليابانية

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زوار يصلون في ضريح ياسوكوني قبل ذكرى استسلام اليابان في الحرب العالمية الثانية في طوكيو، اليابان، 14 أغسطس/ آب، 2019. رويترز / كيم كيونغ هون.

طوكيو (رويترز) - بعد ما يقرب من ثمانية عقود من هزيمة اليابان في الحرب العالمية الثانية، لا يزال ضريح ياسوكوني في طوكيو رمزا قويا لإرثها في زمن الحرب في شرق آسيا ونقطة ساخنة للتوتر الإقليمي.

فيما يلي بعض المعلومات الأساسية عن ضريح قتلى الحرب في اليابان وتأثيره على علاقات البلاد مع الصين وكوريا الشمالية والجنوبية.

الموت من أجل الإمبراطور

تم إنشاء الضريح في عام 1869 في منطقة حضرية، وهو مخصص لـ 2.5 مليون ياباني ماتوا في الحروب التي بدأت في القرن التاسع عشر بما في ذلك الحرب العالمية الثانية.

بتمويل من الحكومة حتى عام 1945 ، كان ضريح ياسوكوني - اسمه الذي تم تشكيله من خلال الجمع بين كلمتي ”السلام“ و ”الدولة“ - مركزي لديانة الدولة للشنتوية التي حشدت اليابانيين للقتال باسم الأمبراطور.

منذ عام 1978، كان من بين هؤلاء الذين تم تكريمهم 14 من قادة الحرب العالمية الثانية أدينوا كمجرمي حرب من الفئة ”أ“ من قبل محكمة الحلفاء في عام 1948، ومن بينهم رئيس الوزراء في زمن الحرب، هيديكي توجو.

تم رفع توجو والآخرين سرًا إلى مرتبة الآلهة في الضريح في احتفال في ذلك العام، أثارت الأخبار عنه عاصفة نارية محلية عندما أعلن عن الأمر.

ذكريات مريرة

كثير من اليابانيين يكرمون أقاربهم في ياسوكوني والمحافظين يقولون إن القادة يجب أن يكونوا قادرين على تخليد ذكرى قتلى الحرب. ومع ذلك، يشعر الصينيون والكوريون بالاستياء من التكريم الممنوح لمجرمي الحرب.

لا يزال الكوريون غاضبين من الحكم الياباني من عام 1910 إلى عام 1945، بينما لدى الصينيين ذكريات مريرة عن غزو اليابان واحتلالها لأجزاء من الصين من عام 1931 إلى عام 1945.

يرى النقاد في اليابان أن ياسوكوني رمز لماضي عسكري ويقولون إن زيارات القادة تنتهك الفصل بين الدين والدولة الذي نص عليه دستور ما بعد الحرب.

تعرض متحف على أرض الضريح لانتقادات لأنه يصور الحرب على أنها حرب خاضتها اليابان لتحرير آسيا من الإمبريالية الغربية، بينما تجاهل الفظائع التي ارتكبتها القوات اليابانية.

كما تم تسجيل أسماء الآلاف من الرجال من تايوان وكوريا الذين قتلوا أثناء الخدمة مع القوات الإمبراطورية في ياسوكوني. لكن بعض الأقارب يريدون إزالة أسمائهم.

الإمبراطور يتجنب الزيارة

قام الإمبراطور هيروهيتو، الذي خاض الجنود اليابانيون الحرب باسمه، بزيارة ياسوكوني ثماني مرات بين نهاية الحرب و عام 1975. ويقول المؤرخون إنه توقف بسبب الاستياء من قادة الحرب المدانين.

ابنه أكيهيتو، الذي أصبح إمبراطورًا في عام 1989 وتنازل عن العرش في عام 2019، لم يزره، ولم يزره الإمبراطور الحالي ناروهيتو.

جدل رؤساء الوزراء

زار العديد من رؤساء الوزراء اليابانيين ياسوكوني بعد الحرب، لكنهم امتنعوا عن القول إنها كانت بصفة رسمية. قام ياسوهيرو ناكاسوني بزيارة رسمية في عام 1985 في الذكرى الأربعين لانتهاء الحرب، مما أثار انتقادات شديدة من الصين، لكنه لم يكرر الزيارة بعد ذلك.

قام جونيتشيرو كويزومي بزيارات سنوية عندما كان رئيسا للوزراء في الفترة من 2001 إلى 2006، مما أدى إلى توتر العلاقات مع الصين.

وزار شينزو آبي، الذي تضمنت أجندته إحياء الفخر بماضي اليابان، في ديسمبر/ كانون الأول 2013، قائلاً إنه ذهب للصلاة من أجل أرواح قتلى الحرب و ”يجدد التعهد بأن اليابان يجب ألا تشن حربًا مرة أخرى أبدًا“.

وأثارت زيارته الغضب في بكين وسيول وتعبيرا عن ”خيبة أمل“ من الولايات المتحدة. لم يذهب آبي مرة أخرى كرئيس للوزراء، وأرسل عوضاً عن ذلك قربانا للضريح.

ولم يقم رئيس الوزراء الحالي سوغا يوشيهيدي بزيارة الضريح منذ توليه منصبه في سبتمبر/ أيلول من العام الماضي. في أكتوبر/ تشرين الأول، أرسل قربانا يتزامن مع عيد الخريف للضريح، مما دفع الحكومة الكورية الجنوبية إلى إصدار بيان يأسف لقيام رئيس الوزؤاء بتلك الخطوة.

طريق اخر؟

يتمثل أحد الاقتراحات في توسيع مقبرة تشيدوري غافوتشي الوطنية القريبة، المخصصة لقتلى الحرب المجهولين، إلى موقع تذكاري بديل. دعت لجنة عام 2002 إلى إنشاء منشأة علمانية تديرها الدولة لقتلى الحرب. لم تكتسب أي من الفكرة قوة دفع.

واقترح آخرون إسقاط مجرمي الحرب من الدرجة الأولى من قائمة المكرمين، لكن مسؤولي الضريح يقولون إن ذلك مستحيل.

(من التغطية ليندا سيغ؛ شارك في التغطية ديفيد دولان؛ تحرير توم هوغ، النص الأصلي باللغة الإنكليزية)