رودريجيز يغيب عن مباراة إيفرتون الأولى في الدوري ومشاركة ريتشارليسون

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(رويترز) - قال المدرب رفائيل بنيتز يوم الجمعة إن جيمس رودريجيز لاعب وسط إيفرتون سيغيب عن مباراة فريقه أمام ساوثامبتون في افتتاح مشوارهما بالدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم لكن ثنائي الهجوم ريتشارليسون ودومينيك كالفرت-لوين سيشاركان.

ويخضع اللاعب الكولومبي للعزل الذاتي بسبب قيود كوفيد-19 وسط تكهنات عن احتمال مغادرته النادي هذا الصيف.

وقال بنيتز "تحدثت إليه. يعرف طريقة تفكيري لكنه لن يكون متاحا غدا. سنحاول الوصول إلى أفضل حل بالنسبة للنادي وللاعب".

وسيغيب أندريه جوميز ومويزي كين وجان-فيليب جبامين أيضا عن المباراة في ملعب إيفرتون يوم السبت.

وقال بنيتز إن ريتشارليسون، الذي شارك مع منتخب البرازيل الأولمبي في ألعاب طوكيو وفاز معه بالذهبية، تدرب بالفعل مع الفريق وفي طريقه للعب يوم السبت مضيفا أن النادي سيحاول ترتيب فترات راحة للاعب في وقت لاحق من الموسم.

وعبر بنيتز، الذي تولى المسؤولية خلفا لكارلو أنشيلوتي بعد انتقال المدرب الإيطالي لتدريب ريال مدريد في نهاية الموسم الماضي، عن أمله في تعزيز العقلية الانتصارية للاعبي إيفرتون وتوقع أن يقدم اللاعبون "أفضل ما عندهم في الملعب".

واحتل إيفرتون المركز العاشر الموسم الماضي.

(إعداد أشرف حامد للنشرة العربية)

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