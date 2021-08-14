استدعاء رافينيا جناح ليدز لمنتخب البرازيل لأول مرة

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ريو دي جانيرو (رويترز) - استدعى منتخب البرازيل رافينيا جناح ليدز يونايتد لأول مرة يوم الجمعة لخوض ثلاث مباريات في تصفيات كأس العالم لكرة القدم أمام تشيلي والأرجنتين وبيرو في سبتمبر أيلول.

وقال تيتي مدرب البرازيل "نتابع رافينيا منذ فترة طويلة منذ صعود ليدز لدوري الأضواء.

"إنه لاعب موهوب يجيد المراوغة ويسجل أهدافا حاسمة وهي من الأشياء التي نحبها كثيرا. يملك السرعة والمهارة".

كما انضم إلى تشكيلة البرازيل ستة لاعبين من الفريق الفائز بالذهبية الأولمبية في طوكيو ومن بينهم داني ألفيس البالغ عمره 38 عاما والوجه الجديد كلاودينيو الذي انتقل مؤخرا إلى زينيت سان بطرسبرج.

وستلعب البرازيل خارج الديار أمام تشيلي في الثاني من سبتمبر أيلول والأرجنتين في الخامس من سبتمبر أيلول وستواجه بيرو على أرضها في التاسع من سبتمبر أيلول.

وتتصدر بطلة العالم خمس مرات تصفيات أمريكا الجنوبية بستة انتصارات من ست مباريات.

(إعداد أشرف حامد للنشرة العربية)

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