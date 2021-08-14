حقائق-إصابات كورونا العالمية تتجاوز 205.8 مليون والوفيات 4 ملايين و515133

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(رويترز) - أظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 205.84 مليون نسمة أصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى أربعة ملايين و515133.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر كانون الأول 2019.

وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات:

الدول والمناطق إجمالي الوفيات عدد الإصابات المؤكدة

الولايات المتحدة 618816 36479722

الهند 430254 32117826

البرازيل 566896 20285067

روسيا 349447 6557068

فرنسا 112533 6398983

المملكة المتحدة 130701 6179506

تركيا 52703 6018485

الأرجنتين 108569 5066253

كولومبيا 123097 4856595

إسبانيا 82407 4677883

- وفيما يلي قائمة بأكثر الدول العربية من حيث عدد الإصابات وترتيبها في القائمة الإجمالية:

الدول وترتيبها عدد الوفيات عدد الإصابات

21 - العراق 19541 1761143

37 ‬‬‬‬- الأردن 10173 780542

41 - المغرب 10711 731084

‭42‬ - الإمارات 1994 699381

‭45‬ ‬- تونس 21310 618124

46 - لبنان 7962 578367

47 - السعودية 8388 537374

* المصدر: يعتمد إحصاء رويترز على بيانات وزارات الصحة والمسؤولين الحكوميين حتى الساعة 22:00 بتوقيت جرينتش يوم الجمعة.

(إعداد معاذ عبد العزيز للنشرة العربية)

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