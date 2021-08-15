قتيلة ومفقودان باليابان مع هطول أمطار غزيرة واتساع دائرة التحذير من الفيضانات والانزلاقات الطينية

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طوكيو (رويترز) - لقيت امرأة مصرعها وفُقد اثنان بغرب يابان اليوم السبت بعد هطول أمطار غزيرة أحدثت انهيارا أرضيا ابتلع منزلين على الأقل، وفاضت الأنهار.

وشهدت مساحة واسعة من غرب اليابان، ولا سيما جزيرة كيوشو الواقعة في أقصى جنوب البلاد، مستويات قياسية من الأمطار ، حيث سقط ما يصل إلى 956 ملم (37.6 بوصة) في منطقة واحدة في الأيام الثلاثة حتى ظهر يوم السبت.

قالت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية (NHK) إن اليابان وسعت أعلى مستوى من تنبيهات المخاطر وهو المستوى الخامس لتشمل أكثر من 1.5 مليون شخص، بينما حذرت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية (JMA) من هطول المزيد من الأمطار خلال الأيام القليلة المقبلة.

وقال مسؤول في وكالة الأرصاد في مؤتمر صحفي: ”يجب على الناس اتخاذ خطوات لتأمين سلامتهم“.

”لم يكن هناك أي تحرك تقريبًا لجبهة المطر فوق اليابان، ويتم تغذيتها بهواء دافئ ورطب، مما يجعلها أكثر نشاطًا“.

دمرت الأنهار ضفافها في عدة مدن، بما في ذلك كورومي في فوكوؤكا، وكانت قريبة بشكل خطير من القمم في مدن أخرى. كان نهر كامو الذي يمر عبر العاصمة القديمة كيوتو عالياً لكنه لم يفيض حتى ظهر يوم السبت.

ضربت الانهيارات الأرضية عدة أجزاء من محافظة ناغاساكي، حيث جرف أحدهما منزلين على الأقل وقتلت فوميو موري، 59 عامًا. وفقد زوجها وابنتها، وانضم أفراد من قوات الدفاع الذاتي اليابانية إلى رجال الإنقاذ الذين يبحثون عنهما.

توقفت خدمة قطار شينكانسن السريع على طول الخط الممتد من طوكيو إلى كيوشو.

انتقلت الأمطار الغزيرة إلى الجزء الأوسط من أكبر جزيرة رئيسية في هونشو. حذرت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية من أن الجبهة من المرجح أن تبقى فوق البلاد لمدة أسبوع تقريبًا.



شخص يقف في شارع غمرته المياه أثناء هطول أمطار غزيرة في كورومي، محافظة فوكوؤكا، اليابان، 14 أغسطس/ آب 2021، في هذه الصورة الثابتة المأخوذة من مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي. من حساب تويتر NAPSPANS / عبر رويترز.



مشهد عام يُظهر المياه الموحلة أثناء الفيضانات في حديقة تودورو كينوتاكي المائية في مدينة أريشينو، محافظة ساغا، اليابان في 14 أغسطس/ آب 2021، في هذه الصورة التي تم الحصول عليها من وسائل التواصل الاجتماعي من حساب تويتر KONOEMON321 / عبر رويترز.