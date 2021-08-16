أكثر من 60 دولة تقول ينبغي فتح المجال أمام الأفغان والأجانب الراغبين في ترك البلاد

أخبار اليابان





من ديفيد شيباردسون

واشنطن (رويترز) - قالت وزارة الخارجية الأمريكية في وقت متأخر يوم الأحد إن أكثر من 60 دولة أصدرت بيانا مشتركا يشدد على ضرورة فتح المجال أمام الأفغان والأجانب الراغبين في الخروج من أفغانستان وإبقاء المطارات والمعابر الحدودية مفتوحة.

وقالت الحكومة الأمريكية وأكثر من 60 دولة منها أستراليا وكندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان وجمهورية كوريا وقطر والمملكة المتحدة في بيان مشترك إن من "يتولون مواقع السلطة في أنحاء أفغانستان يتحملون المسؤولية -والمساءلة- فيما يخص حماية الأرواح والممتلكات واستعادة الأمن والنظام على الفور".

وأضاف البيان "الشعب الأفغاني يستحق أن يعيش في سلام وأمن وكرامة. ونحن في المجتمع الدولي مستعدون لمساعدتهم".

وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في تغريدة على تويتر "الولايات المتحدة تنضم إلى المجتمع الدولي في التأكيد على ضرورة إفساح المجال أمام الأفغان والأجانب الراغبين في الرحيل. ينبغي أن تظل الطرق والمطارات والمعابر مفتوحة. وينبغي الحفاظ على الهدوء".

وأوضحت الخارجية الأمريكية أن من بين الدول الأخرى الموقعة على البيان المشترك اليمن وتشيلي وكولومبيا وكوستاريكا والتشيك والدنمرك وجمهورية الدومينيكان والسلفادور وإستونيا وفنلندا واليونان وهولندا ونيوزيلندا وإسبانيا والسويد وأوكرانيا وممثل الاتحاد الاوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية.

(إعداد معاذ عبد العزيز للنشرة العربية - تحرير أمل أبو السعود)

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