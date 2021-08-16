تقرير: الحكومة اليابانية تمدد حالة الطوارئ حتى منتصف سبتمبر

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مطعم تاكوياكي يبيع كمامات مقابل 100 ين (1 دولار أمريكي) في منطقة تسوق هاراجوكو، وسط تفشي مرض فيروس كورونا في طوكيو، اليابان في 9 أغسطس/ آب 2021. رويترز / أندرونيك كريستودولو.

طوكيو (رويترز) - ذكرت صحيفة سانكي شيمبون اليومية يوم الاثنين أن الحكومة اليابانية من المقرر أن تمدد إغلاقها الناعم ”لحالة الطوارئ“ في مناطق من بينها طوكيو حتى منتصف سبتمبر/ أيلول بالإضافة إلى إضافة عدة مناطق أخرى.

من المقرر أن تنتهي حالة الطوارئ الحالية في 31 أغسطس/ آب، لكن الارتفاع المستمر في حالات الإصابة بفيروس كورونا أدى إلى دعوات لتمديدها.

أفادت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية أن اجتماع الأطراف الأربعة المعنية بإدارة ألعاب طوكيو البارالمبية، المقرر أن تبدأ في 24 أغسطس/ آب، من المقرر أن يجتمع في وقت لاحق يوم الاثنين لتحديد كيفية التعامل مع قضية المتفرجين.

وذكرت تقارير إعلامية أن المنظمين اتفقوا الأسبوع الماضي على تقييد عدد المتفرجين في المنافسات البارالمبية بسبب استمرار حالة الطوارئ في طوكيو.

على الرغم من أن الحكومة اليابانية قد فرضت حالات الطوارئ المتكررة، إلا أن فعاليتها كانت محدودة بسبب القوانين التي تنص على أنه لا يمكن للحكومة إلا طلب التعاون من والمواطنين فقط دون إجبار.

كما تم إلقاء اللوم على الإرهاق بسبب الجائحة والعطلات الصيفية في المساهمة في أحدث موجة من العدوى في اليابان حيث تم تطعيم حوالي 36% فقط من الناس بشكل كامل.

وسجلت طوكيو يوم الأحد 4295 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا.

(من إعداد إيلين لايز، تحرير كريستيان شمولينجر ومايكل بيري، النص الأصلي باللغة الإنكليزية)