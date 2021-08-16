بريطانيا تخصص 232 مليون استرليني لدعم الرياضيين في أولمبياد باريس

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(رويترز) - أعلن بوريس جونسون رئيس الوزراء البريطاني أن الحكومة ستخصص 232 مليون جنيه استرليني (320 مليون دولار) لدعم الرياضيين بالألعاب الأولمبية والبارالمبية في باريس 2024.

وتمثل هذه زيادة بنسبة 44 في المئة عن المبلغ الذي تسلمته وزارة الرياضة البريطانية للاستعداد لأولمبياد طوكيو وستخصص لدعم الرياضيين الطموحين ومدربيهم والأطقم.

وحققت بريطانيا 65 ميدالية في 25 رياضة في أولمبياد طوكيو خلال وقت سابق هذا الشهر لتحتل المركز الرابع في جدول الميداليات. وستنطلق الألعاب البارالمبية في 24 أغسطس آب الجاري.

وقال جونسون في بيان "أظهر الفريق البريطاني لنا أفضل ما في هذه البلاد. أظهر روحا رياضية وعملا دؤوبا ومستويات تحطم الأرقام القياسية".

وأضاف "هذه الزيادة في التمويل ستدعم الفريق البريطاني لتقديم أفضل أداء ممكن بعد ثلاث سنوات في باريس".

(إعداد أحمد مصطفى للنشرة العربية)

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