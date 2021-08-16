إقامة الألعاب البارالمبية في طوكيو بدون جماهير

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طوكيو (رويترز) - قال منظمون يوم الاثنين إن الألعاب البارالمبية في طوكيو ستقام بدون جماهير بشكل عام إذ تستعد الحكومة لتمديد حالة الطوارئ في العاصمة اليابانية ومناطق أخرى خلال فترة الألعاب بسبب وباء كوفيد-19.

وأشار منظمون إلى أن بعض المقاطعات يمكن أن تسمح لتلاميذ المدارس بحضور المنافسات اذا طبقت إجراءات السلامة وبناء على رغبة أولياء الأمور.

واعتذرت سيكو هاشيموتو رئيسة أولمبياد طوكيو 2020 على هذه الخطوة بعد مناقشات بين مسؤولين حكوميين ومنظمي أولمبياد طوكيو والألعاب البارالمبية مطالبة الجماهير بمشاهدة المنافسات من المنازل وتجنب حضور المسابقات على الطرق.

وأضافت "نعتذر بشدة لكل حاملي التذاكر الذين كانوا يتطلعون لمشاهدة المنافسات في الملاعب لكن تفهموا من فضلكم أنه لا يمكن تجنب تطبيق هذه الإجراءات للحد من انتشار العدوى".

وتنطلق الألعاب البارالمبية في 24 أغسطس آب الجاري وتمتد حتى الخامس من سبتمبر أيلول بمشاركة أكثر من أربعة آلاف رياضي.

واختتمت منافسات أولمبياد طوكيو 2020 في وقت سابق هذا الشهر بعد إقامة الألعاب بدون جماهير أيضا بسبب الوباء.

(إعداد أحمد مصطفى للنشرة العربية)

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