تارامي يحقق فوزا مفاجئا بالمرحلة الثالثة لسباق إسبانيا للدراجات

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(رويترز) - حقق الإستوني رين تارامي فوزا مفاجئا بالمرحلة الثالثة لسباق إسبانيا للدراجات ليقتنص القميص الأحمر مع دخول السباق للجبال لأول مرة لمسافة 202 كيلومتر من سانتو دومينجو دي سيلوس إلى إسبينوسا دي لوس مونتيروس يوم الاثنين.

وانفصل المتسابق المخضرم البالغ عمره 34 عاما عن مجموعة المقدمة المكونة من ثمانية متسابقين وتقدم قبل كيلومترين على النهاية، ليفوز بثاني مرحلة في سباق إسبانيا خلال مسيرته بعد عقد من الزمان على فوزه الأول، في خمس ساعات و16 دقيقة و57 ثانية.

وحل الأمريكي جو دومبروفسكي في المركز الثاني بفارق 21 ثانية، فيما جاء الفرنسي كيني إليسوند ثالثا متأخرا بفارق 36 ثانية.

وأنهى حامل اللقب بريموش روجليتش، الذي فاز بسباق الفردي ضد الساعة يوم السبت الماضي، السباق متأخرا بفارق دقيقة واحدة و48 ثانية.

وكان يوما مخيبا للآمال لبعض المرشحين الاخرين، حيث عانى ريتشارد كاراباز بطل سباق الدراجات على الطرق في أولمبياد طوكيو وخسر دقيقة، بينما تعرض سيب كوس لنفس المعاناة حيث تأخر قبل ثلاثة كيلومترات على النهاية وخسر دقيقتين.

وحصل تارامي بهذا الفوز على أفضلية 25 ثانية على إليسوند في الترتيب العام، بينما تراجع روجليتش للمركز الثالث بفارق 30 ثانية.

وسيستمر السباق يوم الثلاثاء لمسافة 163.6 كيلومتر من إل بورجو دي أوسما إلى مولينا دي أراجون.

(إعداد أحمد الخشاب للنشرة العربية)

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