بافليوتشنكوفا تنسحب من بطولة سينسناتي بسبب مشكلة في التأشيرة

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(رويترز) - انسحبت أنستاسيا بافليوتشنكوفا وصيفة بطلة فرنسا المفتوحة للتنس يوم الاثنين من بطولة سينسناتي الأسبوع الحالي بسبب مشكلة تتعلق بالتأشيرة، لكنها تتمنى حلها في الوقت المناسب لتشارك في بطولة أمريكا المفتوحة.

وكانت بافليوتشنكوفا، التي خسرت في الدور الثاني في بطولة مونتريال الأسبوع الماضي، المصنفة 16 في سينسناتي، وكان من المقرر أن تلتقي في مباراتها الأولى مع الأمريكية برناردا بيرا يوم الثلاثاء.

وكتبت اللاعبة الروسية على حسابها في تويتر "للأسف لابد من الانسحاب من بطولة سينسناتي. لا زلت في كندا وانتظر تأشيرة دخولي للولايات المتحدة. أتمنى الحصول عليها قريبا لأتمكن من المشاركة في بطولة أمريكا المفتوحة".

وتنطلق بطولة أمريكا المفتوحة في 30 أغسطس اب الحالي وتستمر حتى 12 سبتمبر أيلول المقبل.

ونافست بافليوتشنكوفا في أولمبياد طوكيو هذا العام وخسرت في دور الثمانية أمام السويسرية بليندا بنتشيتش التي توجت بذهبية فردي السيدات بعد ذلك، لكنها حصدت ذهبية الزوجي المختلط مع مواطنها أندريه روبليف.

(إعداد أحمد الخشاب للنشرة العربية)

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