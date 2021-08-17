حقائق-إصابات كورونا العالمية تتجاوز 207.73 مليون والوفيات 4 ملايين و543311

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(رويترز) - أظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 207.73 ‬مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى أربعة ملايين و543311.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر كانون الأول 2019.

وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات:

الدول والمناطق إجمالي الوفيات عدد الإصابات المؤكدة

الولايات المتحدة 621064 36852756

الهند 431642 32225513

البرازيل 569058 20364099

روسيا 351888 6621601

فرنسا 112702 6471035

المملكة المتحدة 130953 6267437

تركيا 53289 6095567

الأرجنتين 109041 5084635

كولومبيا 123459 4867761

إسبانيا 82470 4693540

- وفيما يلي قائمة بأكثر الدول العربية من حيث عدد الإصابات وترتيبها في القائمة الإجمالية:

الدول وترتيبها عدد الوفيات عدد الإصابات

21 - العراق 19740 1784594

37 ‬‬‬‬- الأردن 10222 784631

38 - المغرب 11017 759456

‭42‬ - الإمارات 2003 702885

‭45‬ ‬- تونس 21907 625688

46 - لبنان 7982 583718

48 - السعودية 8419 539129

* المصدر: يعتمد إحصاء رويترز على بيانات وزارات الصحة والمسؤولين الحكوميين حتى الساعة 04:00 بتوقيت جرينتش.

(إعداد إيناس العشري للنشرة العربية - تحرير ليليان وجدي)

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