حقائق-إصابات كورونا العالمية تتجاوز 207.73 مليون والوفيات 4 ملايين و543311
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(رويترز) - أظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 207.73 مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى أربعة ملايين و543311.
وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر كانون الأول 2019.
وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات:
الدول والمناطق إجمالي الوفيات عدد الإصابات المؤكدة
الولايات المتحدة 621064 36852756
الهند 431642 32225513
البرازيل 569058 20364099
روسيا 351888 6621601
فرنسا 112702 6471035
المملكة المتحدة 130953 6267437
تركيا 53289 6095567
الأرجنتين 109041 5084635
كولومبيا 123459 4867761
إسبانيا 82470 4693540
- وفيما يلي قائمة بأكثر الدول العربية من حيث عدد الإصابات وترتيبها في القائمة الإجمالية:
الدول وترتيبها عدد الوفيات عدد الإصابات
21 - العراق 19740 1784594
37 - الأردن 10222 784631
38 - المغرب 11017 759456
42 - الإمارات 2003 702885
45 - تونس 21907 625688
46 - لبنان 7982 583718
48 - السعودية 8419 539129
* المصدر: يعتمد إحصاء رويترز على بيانات وزارات الصحة والمسؤولين الحكوميين حتى الساعة 04:00 بتوقيت جرينتش.
(إعداد إيناس العشري للنشرة العربية - تحرير ليليان وجدي)
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