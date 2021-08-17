نيكي يهبط لليوم الرابع ومخاوف الفيروس تطغى على نتائج مبشرة

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طوكيو (رويترز) - نزل المؤشر نيكي الياباني للجلسة الرابعة على التوالي يوم الثلاثاء نتيجة مخاوف بشأن سلالة دلتا سريعة الانتشار من فيروس كورونا والتي غطت على التفاؤل حيال نتائج مبشرة للشركات.

وأغلق المؤشر نيكي منخفضا 0.36 بالمئة إلى 27424.47 نقطة ليمحو مكاسبه السابقة التي بلغت 0.52 بالمئة عقب نتائج مالية قوية من شركات ذات ثقل كبير مثل طوكيو إلكترون.

ونزل المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.49 بالمئة إلى 1915.63 نقطة وكان قد كسب سابقا ما يصل إلى 0.56 بالمئة.

وتكافح اليابان لاحتواء موجة خامسة من إصابات كوفيد-19. ومن المقرر أن تمدد الحكومة حالة الطوارئ في العاصمة طوكيو ومناطق أخرى حتى 12 سبتمبر أيلول والتوسع في القيود إلى سبع مناطق أخرى حسبما ذكرت يوم الثلاثاء محطة إن.إتش.كيه.

وأعلنت طوكيو يوم الثلاثاء عن 2962 إصابة يومية جديدة يوم الثلاثاء وكانت قد سجلت رقما قياسيا يوم الجمعة عند 5773 حالة.

ونزل سهم طوكيو إلكترون 0.73 بالمئة متخليا عن مكاسب سابقة بلغت ثلاثة بالمئة رغم تعديل توقعات الأرباح صعودا.

وكان السفر الجوي الأسوأ أداء على مؤشر فرعي لتوبكس وهبط 2.34 بالمئة.

وفقد قطاع الخدمات 0.49 بالمئة بعد مكاسب 0.62 بالمئة ونزل قطاع التجزئة 0.30 بالمئة متخليا عن مكاسب سابقة بلغت 0.49 بالمئة.

وقادت شركات الشحن البحري القطاعات الست التي صعدت من بين 33 قطاعا فرعيا وزادت 1.62 بالمئة. وتصدر سهم كاواساكي كيسن نيكي بقفزة 3.51 بالمئة.

(إعداد هالة قنديل للنشرة العربية - تحرير معتز محمد)

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