اليابان تغلق سفارتها في أفغانستان

أخبار اليابان

طوكيو (رويترز) - قالت وزارة الخارجية اليابانية يوم الثلاثاء إن اليابان أغلقت سفارتها في كابول بسبب تدهور الوضع الأمني في أفغانستان، مضيفة أن آخر مجموعة من العاملين بالسفارة غادرت البلاد.

وذكرت الوزارة في بيان "في ضوء التدهور السريع للوضع الأمني في أفغانستان، أغلقنا سفارتنا هناك مؤقتا".

وأضاف البيان أن الوزارة تقوم بنقل مهام السفارة إلى مكتب في إسطنبول.

وتابع "تم نقل آخر اثني عشر فردا من العاملين بالسفارة من مطار كابول إلى دبي على متن رحلة عسكرية وفرها بلد صديق".

ونبهت السفارة أي مواطنين يابانيين ما زالوا في أفغانستان إلى ضرورة المغادرة، قائلة إنه يتعين إلغاء أي خطط للسفر إلى هناك.

(إعداد مروة سلام للنشرة العربية - تحرير مصطفى صالح)

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