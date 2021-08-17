تراجع أسعار النفط بسبب المخاوف حيال إصابات كورونا

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طوكيو (رويترز) - تراجعت أسعار النفط يوم الثلاثاء، متخلية عن مكاسب مبكرة إذ رجحت كفة المخاوف من تباطؤ الطلب على الخام في ظل تنامي الإصابات بسلالة دلتا أمام توقعات بألا يعزز كبار منتجي النفط الإمدادات قريبا.

ونزل خام برنت 51 سنتا ما يعادل 0.7 بالمئة إلى 69 دولارا للبرميل بحلول الساعة 0703 بتوقيت جرينتش بعدما بلغ 69.77 دولار في وقت سابق من الجلسة.

وفقد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 52 سنتا ما يعادل 0.8 بالمئة إلى 66.77 دولار للبرميل بعدما سجل 67.66 دولار في وقت سابق.

من المقرر أن تمدد اليابان حالة الطوارئ في العاصمة طوكيو ومناطق أخرى حتى 12 سبتمبر أيلول والتوسع في القيود إلى سبع مناطق أخرى بينما توقعت السلطات في أستراليا يوم الثلاثاء زيادة كبيرة في الإصابات في سيدني رغم الإغلاق الطويل.

ويوم الاثنين، نزل برنت 1.5 بالمئة والخام الأمريكي 1.7 بالمئة.

وتعافت الأسعار في التعاملات المبكرة في آسيا بعدما قالت أربعة مصادر لرويترز إن مجموعة أوبك+، وتضم دول أعضاء بمنظمة أوبك وحلفاء منهم روسيا، يعتقدون بأن أسواق النفط ليست بحاجة لضخ مزيد من النفط خلافا للذي يخططون لضخه في الأشهر المقبلة.

وحثت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن المجموعة الأسبوع الماضي على زيادة إنتاج النفط لمواجهة ارتفاع أسعار البنزين الذي تراه تهديدا لتعافي الاقتصاد العالمي.

(إعداد هالة قنديل للنشرة العربية - تحرير معتز محمد)

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