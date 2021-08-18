النفط يستقر والضبابية تكتنف آفاق الطلب بسبب تفشي دلتا

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طوكيو (رويترز) - استقرت أسعار النفط يوم الأربعاء، بعد أربعة أيام من الانخفاض فيما ما زال القلق ينتاب المستثمرين بشأن احتمالات تعزز قوة الطلب على الوقود إذ يظل استخدام السكك الحديدية والطائرات وبقية أشكال النقل مقيدا في ظل ارتفاع الإصابات بكوفيد-19 في أنحاء العالم.

وبعد أن اقترب من مستوى إغلاق يوم الثلاثاء في التعاملات المبكرة في آسيا، ارتفع خام برنت 23 سنتا أو ما يعادل 0.3 بالمئة إلى 69.26 دولار للبرميل بحلول الساعة 0512 بتوقيت جرينتش. وربح الخام الأمريكي 24 سنتا أو ما يعادل 0.4 بالمئة إلى 66.83 دولار للبرميل.

وقال أفتار ساندو مدير أول معني بالسلع الأولية لدى فيليب فيوتشرز في سنغافورة "في الأمد القصير، ربما يعتري التقلب سوق النفط في ظل تراجعات متكررة إذ أن أسعار الخام بدأت تواجه صعوبات في الوقت الذي يواجه فيه الطلب في أوروبا والهند عوامل معاكسة".

وبدأت الهند، ثالث أكبر مستورد في العالم للخام، أيضا بيع النفط إلى شركات التكرير التي تديرها الدولة من احتياطي البترول الإستراتيجي، لتطبق سياسة جديدة لإضفاء الطابع التجاري على المخزون الاتحادي عبر تأجير مساحات.

وقالت إيه.إن.زد للأبحاث إن ارتفاع الدولار يلحق الضرر أيضا بالسلع الأولية بوجه عام، فيما تعد المعادن والذهب على وجه الخصوص "هشة بقدر مماثل" للنفط.

ويسعر الخام عادة بالدولار لذا فارتفاع العملة الأمريكية يزيد تكلفته مما يضر بالطلب.

وفي الولايات المتحدة، من المنتظر أن تصل المزيد من الإمدادات إلى السوق إذا ثبُت صدق توقعات رسمية.

ومن المتوقع أن يرتفع إنتاج النفط الصخري الأمريكي إلى 8.1 مليون برميل يوميا في سبتمبر أيلول، وهو أعلى مستوى منذ أبريل نيسان 2020، وفقا للتقرير الشهري للحفر الصادر عن إدارة معلومات الطاقة الأمريكية.

(إعداد معتز محمد للنشرة العربية)

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