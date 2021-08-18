نيكي يرتفع منهيا سلسلة خسائر استمرت 4 أيام، لكن مخاوف دلتا مستمرة

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طوكيو (رويترز) - انتعشت الأسهم اليابانية يوم الأربعاء، تقودها مكاسب حققها سهم فوجي فيلم وأسهم أخرى دفاعية، فيما أنهى المؤشر نيكي القياسي سلسلة خسائر استمرت على مدى أربعة أيام، لكن المخاوف حيال السلالة دلتا أبقت المستثمرين في حالة من الحذر.

وارتفع المؤشر نيكي 0.59 بالمئة إلى 27585.91 نقطة، معوضا خسائر تكبدها في وقت سابق حين بلغ أدنى مستوياته منذ 30 يوليو تموز. وصعد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.44 بالمئة إلى 1923.97 نقطة.

وقادت الأسهم الدفاعية المكاسب فيما تراجعت الكثير من الأسهم المرتبطة بالدورة الاقتصادية بفعل استمرار المخاوف حيال احتمال أن يؤدي انتشار السلالة دلتا إلى عرقلة التعافي الاقتصادي في داخل البلاد وفي الخارج.

وزاد سهم فوجي فيلم 3.3 بالمئة ليبلغ مستوى قياسيا مرتفعا، مواصلا صعوده منذ إعلان الشركة عن نتائج أعمال قوية يوم الجمعة.

وكانت بعض الأسهم الدفاعية مثل شركات صناعة الأدوية من بين أكبر الأسهم الرابحة، ليرتفع سهم أستيلاس فارما 2.1 بالمئة وصعد سهم تشوجاي للأدوية 1.1 بالمئة.

لكن العديد من الأسهم المرتبطة بالدورة الاقتصادية انخفضت بفعل تصاعد مخاوف حيال النمو في الوقت الذي تكافح فيه العديد من البلدان لاحتواء السلالة دلتا من فيروس كورونا.

وخسرت أسهم شركات صناعة الصلب 0.9 بالمئة، فيما فقدت أسهم شركات الشحن البحري 1.4 بالمئة. كانت أسهم شركات الشحن ارتفعت نحو 50 بالمئة في أقل من ثلاثة أسابيع بفضل نشاط محموم في سوق الشحن.

ونزلت مبيعات التجزئة الأمريكية بأكثر من المتوقع في يوليو تموز بينما مددت اليابان يوم الثلاثاء حالة الطوارئ في طوكيو ومناطق أخرى لمواجهة ارتفاع الإصابات بكوفيد-19 والذي يهدد النظام الطبي.

وخسر سهم بان باسيفيك انترناشونال ستة بالمئة بعد أن جاءت نتائج الأعمال الفصلية لشركة البيع بالتجزئة دون توقعات السوق.

(إعداد معتز محمد للنشرة العربية)

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