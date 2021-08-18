إلغاء جائزة اليابان الكبرى في فورمولا 1 لعام 2021

أخبار اليابان

(رويترز) - أعلن منظمون يوم الأربعاء إلغاء سباق جائزة اليابان الكبرى ضمن سباقات فورمولا 1 للسيارات للعام الثاني على التوالي بسبب جائحة كوفيد-19.

ويأتي إلغاء السباق، الذي كان مقررا في الفترة من 8-10 أكتوبر تشرين الأول على حلبة سوزوكا، بعد إلغاء سباق سنغافورة الليلي المقرر في 1-3 أكتوبر تشرين الأول.

وقالت إدارة فورمولا 1 في بيان "بعد المناقشات الجارية مع المروج والسلطات في اليابان، اتخذت الحكومة اليابانية قرارا بإلغاء السباق هذا الموسم بسبب التعقيدات المستمرة للوباء في البلاد.

"تعمل فورمولا 1 الآن على تفاصيل جدول السباقات المعدل وستعلن التفاصيل النهائية في الأسابيع المقبلة".

واستضافت اليابان في الآونة الأخيرة الألعاب الأولمبية في طوكيو بدون جماهير، كما تقام الألعاب البارالمبية، المقررة في الفترة من 24 أغسطس آب-5 سبتمبر أيلول، أمام مدرجات خالية أيضا.

(اعداد أحمد ماهر للنشرة العربية)

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