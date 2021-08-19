كورونا.. سلالة دلتا تؤجج الجائحة في اليابان مع تسجيل إصابات يومية قياسية

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رجل يتلقى جرعة من لقاح فيروس كورونا في طوكيو دوم، موطن فريق البيسبول الياباني المحترف يوميوري جاينتس والذي يستخدم كمركز للتطعيم ضد مرض فيروس كورونا في طوكيو، اليابان في 16 أغسطس/ آب 2021. رويترز / إيسى كاتو.

طوكيو (رويترز) - سجلت اليابان عدد حالات إصابة يومية قياسية في أنحاء البلاد يوم الأربعاء، بعد يوم من توسيع الحكومة لإجراءات الطوارئ لمواجهة موجة أججها متحور دلتا المعدي الذي وضع النظام الطبي الياباني تحت التهديد.

وسجلت محافظة أوساكا الغربية عددًا قياسيًا من الإصابات بلغ 2296 حالة. وقالت وسائل الإعلام إن هيوغو المجاورة، محافظة أيتشي المركزية، ومحافظة فوكوؤكا في الجنوب، سجلت جميعها أرقامًا قياسية بأكثر من 1000 إصابة جديدة.

كانت حالات الإصابة اليومية في طوكيو البالغ عددها 5386 حالة أقل بقليل من أعلى مستوى لها على الإطلاق يوم الجمعة الماضي.

مدد رئيس الوزراء سوغا يوشيهيدي حالة الطوارئ في العاصمة ومناطق أخرى يوم الثلاثاء مع توسيع الإجراء ليشمل سبع محافظات أخرى، لمواجهة الارتفاع في الحالات.

ستستمر حالة الطوارئ التي تغطي ما يقرب من 60 ٪ من سكان اليابان حتى 12 سبتمبر/ أيلو، بعد تاريخ انتهاء صلاحية حالة الطوارئ الحالية في 31 أغسطس/ آب.

كانت طوكيو بؤرة لموجة خامسة من الإصابات منذ بدء الجائحة. أكثر من 80٪ من أسرة الرعاية الحرجة مشغولة، مما أثار القلق من أن المستشفيات في جميع أنحاء البلاد سوف تمتلئ مع انتشار السلالة الخبيثة.

تعني إجراءات الطوارئ أنه يُطلب من المطاعم الإغلاق مبكرًا والتوقف عن تقديم الكحول. تتطلع الحكومة أيضًا إلى الحد من زوار المتاجر الكبرى والمواقع المزدحمة الأخرى حيث تعمل على إضافة أسرة المستشفيات واللقاحات.

قال كبير مستشاري الصحة شيغيرو أومي يوم الثلاثاء إن الحكومة بحاجة إلى حث الأفراد على إيلاء اهتمام أكبر لضوابط العدوى، مما يشير إلى إمكانية مراجعة القوانين لتشديد إجراءات الإغلاق.

قال خبير الأمراض المعدية كينجي شيبويا، إنه حتى بدون تغييرات قانونية، يمكن للحكومة السيطرة على تفشي كورونا من خلال تعزيز الاختبارات وعزل المرضى في الفنادق.

قال شيبويا، المدير السابق لمعهد صحة السكان في كينجز كوليدج لندن: ”كان بإمكانهم اتخاذ تدابير أكثر فاعلية للسيطرة على كورونا بموجب القانون الحالي“.

”الشعب الياباني كان يمتثل للإجراءات الحكومية بشكل جيد حتى الآن“.

(شارك في التغطية روكي سويفت وليندا سيغ وساكورا موراكامي وتاكاشي أوميكاوا في طوكيو؛ تحرير كلارنس فرنانديز، النص الأصلي باللغة الإنكليزية)