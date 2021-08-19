النفط ينخفض إلى 66 دولارا في أدني مستوى منذ مايو بفعل مخاوف الطلب

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لندن (رويترز) - انخفض النفط إلى 66 دولارا للبرميل يوم الخميس، وهو أدنى مستوى منذ مايو أيار، تحت وطأة المخاوف من ضعف الطلب مع زيادة الإصابات بكوفيد-19 وارتفاع الدولار الأمريكي وقفزة مفاجئة في مخزونات البنزين الأمريكية.

وحذرت منظمة الصحة العالمية من انتشار سلالة دلتا المتحورة من فيروس كورونا في المناطق التي تتراجع فيها معدلات التطعيم. وارتفعت الوفيات المرتبطة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة خلال الشهر الماضي.

وسجل الدولار أعلى مستوى في تسعة أشهر مما أثر على السلع المسعرة بالعملة الأمريكية.

وبحلول الساعة 0905 بتوقيت جرينتش، كان خام برنت منخفضا 2.10 دولار، بما يعادل 3.1 بالمئة، إلى 66.13 دولار للبرميل بعدما لامس أدنى مستوياته منذ 21 مايو أيار.

ونزل خام غرب تكساس الأمريكي الوسيط 2.28 دولار، بما يعادل 3.5بالمئة، إلى 63.18 دولار للبرميل بعدما تراجع وصولا إلى 62.96 دولار، وهو أيضا المستوى الأدنى منذ 21 مايو أيار.

ويتراجع كل من خام برنت والخام الأمريكي منذ ستة أيام متتالية، في أطول سلسلة خسائر منذ هبوط استمر ستة أيام أيضا لعقود الخامين انتهى في 28 فبراير شباط 2020.

وقال نعيم أسلم من شركة أفا تريد للسمسرة "المخاوف من ضعف توقعات الطلب نتيجة لزيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا في مختلف أنحاء العالم ساهمت في الانخفاض".

وأدى ارتفاع مفاجئ في مخزونات البنزين الأمريكية الأسبوع الماضي أيضا لزيادة المخاوف حيال بطء الطلب، خاصة أن صيف نصف الكرة الشمالي هو الوقت الذي يشهد عادة ذروة الطلب على الوقود.

وقالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية يوم الأربعاء إن مخزونات البنزين ارتفعت 696 ألف برميل إلى 228.2 مليون برميل، بينما توقع المحللون انخفاضا قدره 1.7 مليون برميل.

لكن الإدارة قالت أيضا إن مخزونات الخام الأمريكية انخفضت 3.2 مليون برميل الأسبوع الماضي إلى 435.5 مليون، وهو المستوى الأدنى منذ يناير كانون الثاني 2020.

ويعزز ارتفاع الدولار الضغوط. وصعد الدولار وسط توقعات بأن يبدأ مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي في تقليص برنامج التحفيز هذا العام. ويجعل ارتفاع الدولار النفط أكثر تكلفة لحاملي العملات الأخرى ويؤثر عادة على الأسعار.

(إعداد سها جادو للنشرة العربية)

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