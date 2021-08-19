عداءة روسيا البيضاء تسيمانوسكايا تنوي تمثيل بولندا

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موسكو (خدمة رويترز الرياضية العربية) - قالت عداءة روسيا البيضاء كريستينا تسيمانوسكايا إنها ستسعى إلى الحصول على جواز سفر رياضي من بولندا حتى يتسنى لها تمثيل الدولة التي لجأت إليها خلال دورة الألعاب الأولمبية الصيفية في طوكيو في وقت سابق من الشهر الجاري في بطولات ومنافسات ألعاب القوى مستقبلا.

ومنحت بولندا تسيمانوسكايا (24 عاما) اللجوء لأسباب إنسانية بعد رفضها العودة إلى بلادها بناء على أوامر من القائمين على البعثة الأولمبية لروسيا البيضاء في اليابان خوفا على سلامتها.

وفي مقابلة تلفزيونية بثت الليلة الماضية قالت تسيمانوسكايا إن تغيير الجنسية الرياضية ربما يستغرق ثلاثة أعوام لكنها تأمل في تحقيق هذا الهدف في مدة أقل من ذلك.

وأضافت "سنحاول الآن تغيير جنسيتي الرياضية حتى يتسنى لي المنافسة باسم المنتخب الوطني لبولندا.

"لقد قررت البقاء في بولندا والمنافسة ضمن منتخبها الوطني".

(إعداد وتحرير فتحي عبد العزيز للنشرة العربية)

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