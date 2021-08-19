إلغاء سباق ماليزيا للدراجات النارية والبديل في ميسانو

أخبار اليابان





(رويترز) - أعلنت بطولة العالم لسباقات الدراجات النارية يوم الخميس إلغاء سباق جائزة ماليزيا الكبرى للعام الثاني على التوالي بسبب فيروس كورونا واستبداله بسباق أخر يقام في حلبة ميسانو الإيطالية يوم 24 أكتوبر تشرين الأول المقبل.

ومن المقرر أن تستضيف حلبة ميسانو أيضا سباق سان مارينو في 18 سبتمبر أيلول المقبل.

وقالت البطولة في بيان "بسبب استمرار جائحة كوفيد-19 والقيود المفروضة على دخول ماليزيا اضطررنا إلى إلغاء الحدث".

ولم يعلن بعد اسم السباق الثاني الذي سيقام في ميسانو بديلا للسباق الماليزي.

واستضافت ميسانو في العام الماضي سباقين أيضا وأطلق على السباق الثاني جائزة إيميليا رومانيا الكبرى.

وبسبب استمرار الجائحة أيضا ألغيت سباقات اليابان وأستراليا وتايلاند إضافة إلى سباق جائزة فنلندا الكبرى الذي كان من المقرر إقامته في الشهر الماضي.

(إعداد وتحرير فتحي عبد العزيز للنشرة العربية)

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