المؤشر نيكي ينخفض 0.16 في المئة في بداية تعاملات طوكيو

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طوكيو (رويترز) - انخفض المؤشر نيكي القياسي في بداية التعاملات في بورصة طوكيو للأوراق المالية يوم الجمعة.

وهبط نيكي 0.16 في المئة مسجلا 27238.45 نقطة، في حين تراجع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.21 في المئة ليصل إلى 1893.30 نقطة.

(إعداد علي خفاجي للنشرة العربية)

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