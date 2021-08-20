المؤشر نيكي ينخفض 0.16 في المئة في بداية تعاملات طوكيو

  • English
  • 日本語
  • 简体字
  • 繁體字
  • Français
  • Español
  • العربية
  • Русский

رجل يضع كمامة للوجه للوقاية من فيروس كورونا يمر أمام لوحة إلكترونية تعرض مؤشرات البورصة في طوكيو بصورة من أرشيف رويترز.
رجل يضع كمامة للوجه للوقاية من فيروس كورونا يمر أمام لوحة إلكترونية تعرض مؤشرات البورصة في طوكيو بصورة من أرشيف رويترز.

طوكيو (رويترز) - انخفض المؤشر نيكي القياسي في بداية التعاملات في بورصة طوكيو للأوراق المالية يوم الجمعة.

وهبط نيكي 0.16 في المئة مسجلا 27238.45 نقطة، في حين تراجع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.21 في المئة ليصل إلى 1893.30 نقطة.

(إعداد علي خفاجي للنشرة العربية)

(c) Copyright Thomson Reuters 2021. Click For Restrictions -
https://agency.reuters.com/en/copyright.html

رويترز