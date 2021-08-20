تايشمان تصعق أوساكا في بطولة سينسناتي المفتوحة

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(رويترز) - ارتكبت نعومي أوساكا العديد من الأخطاء لتخسر أمام ييل تايشمان بنتيجة 3-6 و6-3 و6-3 في الدور الثالث ببطولة سينسناتي المفتوحة للتنس ليل الخميس.

وحسمت المصنفة الثانية عالميا المجموعة الأولى لصالحها بسهولة وبدا أنها في طريقه للتغلب على اللاعبة السويسرية المشاركة ببطاقة دعوة.

لكن تايشمان المصنفة 76 عالميا استعادت تركيزها وانتصرت في المجموعة الثانية ومالت الكفة لصالحها في الشوط الرابع من المجموعة الفاصلة عندما خسرت أوساكا نقطتين متتاليتين إذ فشلت في تسديد الكرة لتصرخ في غضب.

واستمرت أخطاء اللاعبة الحاصلة على أربعة ألقاب في البطولات الأربع الكبرى وارتكبت الخطأ السهل رقم 41 في نقطة حسم المباراة عندما ردت إرسال تايشمان خارج الملعب لتتأهل اللاعبة السويسرية إلى دور الثمانية.

وقالت تايشمان "أنا ارتجف الآن. إنها منافسة قوية وحاصلة على ألقاب في البطولات الأربع الكبرى وأنا لم أكن مرشحة وهو ما يجعل الأمور سهلة قليلا. لكن يجب أن تبدأ بطريقة ما".

وتسعى أوساكا لاستعادة مستواها قبل انطلاق بطولة أمريكا المفتوحة نهاية الشهر الحالي في نيويورك وهي البطولة التي نالت لقبها مرتين.

وقالت أوساكا إنها تعاني بسبب عدم مشاركتها في البطولات الرسمية فمنذ انسحابها من فرنسا المفتوحة في مايو أيار لم تلعب سوى في أولمبياد طوكيو.

وأضافت "أعتقد أنني شعرت بالتردد وفي المعتاد لا أشعر بهذا الأمر. اخترت عدم المشاركة في العديد من البطولات لذا فأنا أشعر براحة وثقة بنفسي أيضا لأنني أعتقد أنه كانت هناك أوقات كنت أشك في إمكاناتي".

وأوضحت أوساكا أن خروجها من الدور الثالث في طوكيو أثر على نهجها ضد تايشمان.

وتابعت "أعتقد أن أدائي في طوكيو كان في ذهني قليلا لأنني شعرت أنني لعبت بشراسة زائدة عن الحد.

"تعلمت الكثير من مباراة اليوم ولو كانت هناك إيجابيات فهي أنني قدمت أفضل ما لدي طيلة المباراة لذا استطيع النوم بهدوء".

(إعداد شادي أمير للنشرة العربية)

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