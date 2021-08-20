بينياليس ينفصل عن فريق ياماها للدراجات النارية

أخبار اليابان





(رويترز) - أعلن فريق ياماها المنافس في بطولة العالم للدراجات النارية يوم الجمعة أنه انفصل وبصورة فورية عن متسابقه الإسباني مافريك بينياليس بعد أقل من أسبوع من استبعاده من سباق جائزة النمسا الكبرى بدعوى محاولته تدمير محرك دراجته في السباق السابق.

وتفجرت خلافات بين بينياليس الفائز بتسعة سباقات في الفئة الأولى وفريق ياماها وكان من المقرر أن يترك المتسابق الإسباني الفريق في نهاية الموسم الحالي قبل عام من موعد انتهاء عقده.

لكن الفريق الياباني أعلن توصله لاتفاق ودي مع بينياليس لإنهاء الارتباط مبكرا.

واعتذر بينياليس لياماها عما حدث في جائزة ستايريان الكبرى قائلا إنه موقف سيء حدث بسبب الإحباط والكثير من التوتر.

وأعلن فريق أبريليا الإيطالي الاثنين الماضي أن بينياليس سيقود له في الموسم المقبل بعد توقيع عقد لمدة عام قابل للتمديد.

(إعداد وتحرير فتحي عبد العزيز للنشرة العربية)

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