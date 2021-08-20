لقاء الصين واليابان بتصفيات كأس العالم يقام في الدوحة

أخبار اليابان

هونج كونج (رويترز) - أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم يوم الجمعة إقامة المباراة بين منتخبي الصين واليابان بتصفيات كأس العالم 2022 في العاصمة القطرية الدوحة في السابع من سبتمبر أيلول المقبل.

وكان من المقرر إقامة المباراة في الصين لكن تقرر نقلها إلى الدوحة بسبب قيود الإغلاق وإجراءات السفر المطبقة في الصين خوفا من انتشار فيروس كورونا المستجد سريع العدوى.

وستكون هذه ثاني مباراة للصين في تصفيات كأس العالم يتم نقلها إلى مكان آخر بعد إعلان مسؤولين أستراليين في وقت سابق من الشهر الجاري نقل المباراة بين منتخبي أستراليا والصين والمقررة في الثاني من سبتمبر أيلول المقبل في سيدني إلى مكان مختلف لم يتحدد بعد.

وتنافس الصين واليابان وأستراليا إلى جانب منتخبات السعودية وفيتنام وعمان ضمن المجموعة الثانية من التصفيات الآسيوية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022 في قطر.

وسيتأهل أول فريقين من هذه المجموعة إلى جانب أول فريقين من المجموعة الأولى إلى النهائيات مباشرة بينما يخوض فريقا المركز الثالث في المجموعتين جولات أخرى من أجل التأهل.

(إعداد وتحرير فتحي عبد العزيز للنشرة العربية)

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