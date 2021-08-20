بنك أوف أمريكا: صناديق الأسهم تجذب 23.9 مليار دولار في أسبوع

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لندن (رويترز) - قال بنك أوف أمريكا في مذكرة أسبوعية إن المستثمرين تخلوا عن النقد ليضعوا أموالهم في صناديق الأسهم والسندات في الأسبوع المنتهي يوم الأربعاء فيما شهدت صناديق الأسهم أكبر دخول للتدفقات في تسعة أسابيع.

وخلَص بنك أوف أمريكا استنادا إلى بيانات إي.بي.ف.آر إلى أن صناديق الأسهم استقطبت 23.9 مليار دولار بينما جذبت صناديق السندات 12.6 مليار دولار. وجاء هذا على حساب النقد الذي عانى من نزوح تدفقات أسبوعية بقيمة 4.5 مليار دولار.

وفي أدوات الدخل الثابت، شهدت صناديق السندات المصنفة عند درجة جديرة بالاستثمار تدفقات داخلة للأسبوع الثالث والعشرين على التوالي، مستقطبة 7.8 مليار دولار، بينما شهدت ديون الأسواق الناشئة دخول أول تدفقات في أربعة أسابيع عند 200 مليون دولار.

وفي الأسهم، جذبت الأسهم الأمريكية 12.8 مليار دولار بينما سجلت صناديق الأسواق الناشئة أكبر تدفقات منذ أبريل نيسان عند 4.3 مليار دولار. في غضون ذلك، خسرت اليابان 900 مليون دولار.

جُمّعت البيانات قبل نشر محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي لشهر يوليو تموز والذي أثار حالة من الفوضى في السوق نظرا لأن احتمالات خفض التحفيز فاقمت مخاوف بشأن السلالة المتحورة دلتا من فيروس كورونا ومشكلات تلوح في سلاسل التوريد وتعاف اقتصادي ضعيف.

(إعداد معتز محمد للنشرة العربية)

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