حقائق-إصابات كورونا العالمية تتجاوز 211.24 مليون والوفيات 4 ملايين و595297

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(رويترز) - أظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 211.24 ‬مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى أربعة ملايين و595297.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر كانون الأول 2019.

وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات:

الدول والمناطق إجمالي الوفيات عدد الإصابات المؤكدة

الولايات المتحدة 627577 37794193

الهند 433964 32393286

البرازيل 573511 20528099

روسيا 355865 6726523

فرنسا 113186 6579675

المملكة المتحدة 131487 6429147

تركيا 54060 6176441

الأرجنتين 110070 5124963

كولومبيا 124023 4883932

إسبانيا 83136 4770453

- وفيما يلي قائمة بأكثر الدول العربية من حيث عدد الإصابات وترتيبها في القائمة الإجمالية:

الدول وترتيبها عدد الوفيات عدد الإصابات

21 - العراق 20110 1819455

37 ‬‬‬‬- المغرب 11587 799775

38 - الأردن 10273 788088

‭42‬ - الإمارات 2018 708302

‭45‬ ‬- تونس 22394 635455

46 - لبنان 8004 589597

48 - السعودية 8469 541610

* المصدر: يعتمد إحصاء رويترز على بيانات وزارات الصحة والمسؤولين الحكوميين حتى الساعة 22:00 بتوقيت جرينتش.

(إعداد أحمد صبحي للنشرة العربية -)

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